الاتحاد الوطني الكردستاني يمنح صلاحيات مطلقة لـ”بافل” ويستعد لاقصاء المقربين من “لاهور”

كشف مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني “اليكتي”، الاحد، عن قيام المجلس السياسي للاتحاد بمنح الرئيس المشترك له بافل طالباني جميع الصلاحيات لادارة ملف الاصلاح.

وقال المصدر إن “اجتماع الاتحاد الوطني في السليمانية، مساء امس، خرج بثلاث توصيات ابرزها منح جميع الصلاحيات لبافل طالباني لادارة الاتحاد بعد سحب يد لاهور شيخ جنكي من الادارة”.

وأضاف المصدر، ان “الاصلاحات المرتقبة في الاتحاد ستشمل تغيير قيادات موالية لشيخ جنكي سياسية وامنية ضمن البيشمركة والاسايش، فضلا عن ابعاد الشركات المملوكة لشيخ جنكي من المنافسة على المناقصات الحكومية في الاقليم”.

وأشار الى ان “الاجتماع ناقش ايضا تسمية أعضاء الوفد الذي سيزور العاصمة بغداد لمناقشة الاوضاع السياسية وكذلك تشكيل الحكومة المقبلة “.