خلية الاعلام الامني تدعي ان مصطفى عبد اللطيف مشتت نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة مفخخة

ادعت خلية الإعلام الأمني عن تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى عبد اللطيف مشتت إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت الخلية في بيان لها أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتا إلى أن "الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة."

وأضافت، أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة"