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إخماد حريق اندلع داخل هيئة حكومية في بغداد


أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حادث حريق اندلع داخل الهيئة تابعة الى وزارة الموارد المائية.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة إلى وزارة الموارد المائية في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني".

وأضاف البيان "فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران التي اندلعت داخل عدد من غرف الطابق الثالث وحالت إلى عدم انتشارا النيران وانقذت طوابق البناية قبل ان تطالها النيران وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

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