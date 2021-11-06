محلل سياسي : الكاظمي حاول إنهاء التظاهرات باستخدام الترهيب والتخويف

اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي ، السبت، إن الاعتداء السافر على المتظاهرين وحرق الخيم هي محاولة لإنهاء التظاهرات بالقوة.

وقال الخزعلي في تصريح ل / المعلومة / إن ” حكومة الكاظمي حاولت إنهاء الاعتصامات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين و استخدام القوة والترهيب.”

وأضاف أن ” المسؤول الأول على ما حدث من حرق واصابات داخل منطقة الاعتصامات هو القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وقياداته “مبيناً أن “الكاظمي حاول إنهاء التظاهرات باستخدام الترهيب والتخويف”.

وأشار الى ” ضرورة محاسبة المسؤولين على ما حدث مع المتظاهرين ويجب الاستجابة لمطالب المتظاهرين قبل أن تزهق الارواح”.

يذكر أن المئات من المتظاهرين سقطوا بين جريح وشهيد جراء قمع قوات مكافحة الشغب للتظاهرات السلمية المنددة بتزوير نتائج الانتخابات.