الصحة تكشف عن منع دوام أي موظف لا يجلب مسحة أو وثيقة تحليل كورونا

كشفت وزارة الصحة ، السبت، على حث وزارتي التربية والتعليم لمتابعة توجيهات وقرارات الصحة والسلامة بشأن مستحدثات كورونا والوقاية منه.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة، ربى فلاح، في تصريح صحفي، انه” على وزارتي التربية والتعليم العالي إتباع الإجراءات الصحية الصارمة خلال الدوام الرسمي للطلبة والأساتذة والمدرسين ومتابعة التزامهم بتنفيذ التعليمات الصحية بحذافيرها”.

ولفت إلى أن” الوزارتين عليهما متابعة قرارات رئاسة الوزراء ولجنة الصحة والسلامة بشأن منع دوام كل أستاذ آو موظف آو طالب وعدم السماح له بدخول الدائرة ألا بجلب نسخة من كارت اللقاح آو مسحة لتحليل PCR بشكل أسبوعي وتقديمها أما سالبة فيسمح له الدوام أو موجبة فيتم اتخاذ الإجراءات الصحة معه”.

وأشارت إلى أن” الهدف من هذه الإجراءات الوصول إلى أجواء صحية ملائمة للطالب والدوائر التعليمية وتحقيق نسب عالية بإعداد الأشخاص الذين تلقوا المضاد للفيروس القاتل”، لافتة الى ان” العراق ليس بعيدا ولا محصنا من دخول الموجه الرابعة للفيروس وبالتالي بحاجة الى رفع نسب اللقاحات”.