القيادي في حركة صادقون محمد البلداوي : الاعتداء على المتظاهرين يراد منه التغطية على تزوير النتائج

اتهم القيادي في حركة صادقون محمد البلداوي، السبت، الحكومة بالتعمد في الاعتداء على المتظاهرين السلميين امام ابواب المنطقة الخضراء من اجل التغطية على فضيحة تزوير الانتخابات، مطالبا بمحاسبة جميع القتلة وتقديمهم الى القضاء.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استهداف المتظاهرين والاعتداء عليهم خطة مدروسة ومؤقتة من اجل خلط الأوراق السياسية ومنع أي مواطن من التعبير عن رفضه لنتائج الانتخابات المزورة”.

واضاف ان “استشهاد واصابة اكثر من 200 مواطن خلال ساعات قليلة يدل على حجم العنف الممارس ضد المتظاهرين، فضلا عن كمية الحقد لدى بعض القيادات الامنية وتملقها للحكومة”.

واوضح البلداوي ان “التظاهرات هي سلمية وقد استهدفت بالسلاح الحي وعلى الجهات المعنية تقديم الفاعلين الى القضاء ومحاكمتهم بتهم القتل العمد للتغطية على تزوير نتائج الانتخابات”