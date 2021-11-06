مصدر يكشف تفاصيل سيناريو قمع التظاهرات السلمية والجهات المتورطة

كشف مصدر سياسي, السبت, عن تورط جهة سياسية باستهداف المتظاهرين امام المنطقة الخضراء, مشيرا الى وجود خارجية متورطة بأحداث قمع المتظاهرين السلميين.

وقال المصدر إن “هناك معلومات تفيد بتورط رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجهات خارجية ممثلة بالسفارة الامريكية والمخابرات الاماراتية بعملية استهداف المتظاهرين المعتصمين امام بوابة المنطقة الخضراء”.

وأضاف المصدر، أن “المعلومات اكدت بأن مجموعة تابعة لجهة سياسية قامت بالاعتداء على المتظاهرين وحرق الخيام، مما أدى الى تصادم بين قوات الشغب والمتظاهرين حيث أدى الى تصاعد الموقف”.

وتابع، أن “الكاظمي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث”, مشيرا الى أن ان “العلاقة بين المتظاهرين والقوات الأمنية كانت جيدة طيلة فترة التظاهرات”.