زيباري يكشف عن “حقائق صادمة” بشأن التدخلات الأميركية في العراق

كشف وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري، السبت، عن حجم التدخل الاميركي في السياسة العراقية بعد سقوط الموصل، مبينا ان وزير الخارجية الاميركي قرأ رسالة العراق الى الامم المتحدة والتي تطالب المساعدة قبل ارسالها.

وقال زيباري في حوار إن “السفير الاميركي والمبعوث الاميركي وبعد سقوط الموصل اتصلوا بي وطالبوا اللقاء بي وقد التقينا فورا في مقر وزارة الخارجية وقد اكد المبعوث الاميركي في حينها بريت ماكغورك ان بلاده تعتزم اجلاء سفاراتها او تعزيز قواتها في محيط السفارة بشكل فوري كون الوضع خطير”.

واضاف ان ” بعض السياسيين وقادة دول الجوار قدموا نصائح للعراق بالقيام بارسال رسالة الى الامم المتحدة للمطالبة بالدعم الدولي والعسكري ضد القوى الارهابية والتي كانت تتوسع بشكل مخيف”، مبينا ان “وزير الخارجية الاميركي جون كيري طلب مني الاطلاع على فحوى الرسالة وقد ابدى بعض الاعتراضات بشأن طلب العراق الدعم العسكري للامم المتحدة”.

وأشار زيباري الى ان “اسباب سقوط الموصل كثيرة ابرزها الفساد، فضلا عن وجود قيادات عسكرية كانت تضلل الحكومة في وقتها بشأن التواجد الارهابي في منطقة الحضر المحاذية لسوريا”.