نائب سابق: الغطاء انكشف عن الطرف الثالث الذي كان يتهم الحشد بقتل المتظاهرين

اعتبر النائب السابق محمد البلداوي ،السبت، ان ما جرى يوم امس الجمعة يتحمله القائد العام للقوات المسلحة .

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان” اليوم انكشفت الأمور وما كانت تدعي به هذه الحكومة “مبينا ان ” الطرف الثالث الذي كان يقتل المتظاهرين قد انكشف اليوم”.

وأضاف أن” الاتهامات كانت موجهة للحشد بشكل مباشر الا ان الأمور انكشفت وعرفنا من كان الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين ويحرق الخيام سابقاً”.

وبين انه”اليوم انكشف الغطاء عن الطرف الثالث الذي كان يتهم الحشد بقتل المتظاهرين” لافتاً الى أن ” أبناء السفارة ظهروا الان من جديد وبدوا بسحق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بأصواتهم المسروقة”.