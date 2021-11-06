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عضو تحالف الفتح حامد الموسوي: خطاب التيار الصدري العالي صدم بخيارات ضيقة لاختيار رئيس وزراء صدري “قح”


كشف عضو تحالف الفتح، حامد الموسوي، السبت، بان” خيارات التيار الصدري أصبحت محدودة وضيقة بعد الكشف عن شروط تنصيب رئيس وزراء صدري “قح”.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي انه” ليس بإمكان التيار الصدري التضحية بالمكاسب التي يسيطر عليها في دوائر ووزارات الدولة مقابل تنصيب رئيس وزراء كما يصفه السيد الصدر بـ”صدري قح”.

ولفت إلى أن” تلك المناصب الوزارية والإدارية في الدولة تعتبر مصادر قوى للتيار بشقيه السياسي والديني وبالتالي خفت حدة التصعيد وبدأت تلميحات قبول بان يكون رئيس الوزراء توافقي”.

وأشار إلى أن” اختيار رئيس وزراء توافقي مطلب أميركي وبالتالي فان هذه التوافقية ستضعف رئيس الوزراء المقبل وتحيد دوره ويكون أداة طيعة بيد الأجندة الأمريكية وغيرها”

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عضو تحالف الفتح حامد الموسوي: خطاب التيار الصدري العالي صدم بخيارات ضيقة لاختيار رئيس وزراء صدري “قح”
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