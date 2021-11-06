هادي العامري والشيخ قيس الخزعلي وابو الاء الولائي يحضرون مجلس الفاتحة على ارواح الشهداء الذين سقطوا يوم امس

حضر كل من زعيم تحالف الفتح هادي العامري والامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وامين عام كتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي مجلس العزاء المقام على ارواح الشهداء الذين سقطوا يوم امس على ايدي جلاوزة مصطفى عبد اللطيف مشتت

ويوم امس ارتكبت قوات مكافحة الشغب التابعة لابن مشتت مجزرة بحق المتظاهرين السلميين المعترضين على نتائج الانتخابات المزورة راح ضحيتها خمسة شهداء واكثر من 199 جريحا قرب المنطقة الخضراء