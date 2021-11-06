استهداف منزل مرشح مستقل فائز بعبوة ناسفة في الديوانية

أفاد المرشح المستقل والفائز في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 ناظم فاهم الشبلي، اليوم السبت، بأن منزله تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة.

وقال الشبلي في حديث صحفي انه "في الساعة الخامسة من فجر اليوم تم استهداف منزلي في قضاء غماس غربي محافظة الديوانية من خلال زرع عبوة ناسفة امامه".

وأضاف، أن "الاستهداف اسفر عن تعرض بعض العجلات الى اضرار مادية بسيطة".

واشار الشبلي الى، ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث وجرى فتح تحقيق بملابسات الحادثة".