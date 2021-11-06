الاستخبارات العسكرية تضبط صاروخ طائرات وعدد كبير من المقذوفات في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط صاروخ طائرات وعدد كبير من المقذوفات في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان إن "مفارز كتيبة استطلاع الفرقة العاشرة، تمكنت من ضبط صاروخ طائرة بطول متر و٢٠ سم بالاضافة الى ١٠٠ مقذوفة مختلفة الاشكال في منطقة الشهابي الثانية بقضاء الكرمة ب‍الانبار".

وأضافت، إن "المواد المضبوطة من مخلفات داعش وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة برفعها وتدميرها تحت السيطرة".