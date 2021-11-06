رئيس مجلس القضاء خلال استقباله الشيخ الخزعلي : التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل، الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، وبحث معه احداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم ٢٠٢١/١١/٥".

واكد رئيس المجلس ان "حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا".

من جانبه شدد الخزعلي على "محاسبة المتسببين في قتل وجرح المتظاهرين وفقا للقانون".