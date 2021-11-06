صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن "الاصابات الجديدة بلغت 16 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة شفاء، مقابل عدم تسجيل وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم".

كما اوضحت الدائرة أن،

"الحالات تحت العلاج 514.

وان عدد الفحوصات اليومي 797

معدل الاصابات اليومي 2٪

مجموع الاصابات التراكمي 89996

حالات الشفاء التراكمي 88770

الوفيات التراكمي 712

نسبة الشفاء التراكمي. 98.6%

نسبة الوفيات التراكمية 0.8%".