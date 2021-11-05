معلومات استخبارية تطيح بداعشي في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، الإطاحة بداعشي في مدينة الموصل.

وذكرت الخلية في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من مديرية المعلومات العامة التابعة لمعاونية استخبارات الحشد بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي من القاء القبض على المتهم (أ. م. خ) المطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في مدينة الموصل".

واضافت الخلية، ان "المتهم عمل ضمن مايسمى ولاية الجزيرة التابعة لعصابات داعش الإرهابية جنوب غربي مدينة الموصل وشارك في العديد من الاعمال الارهابية ضد قواتنا الامنية والمواطنين، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصوليا".