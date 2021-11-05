الاتحاد الوطني يصادق على قرار إبعاد لاهور جنكي وأعضاء بارزين في الحزب

صادق المكتب السياسي للاتحاد الوطني، اليوم الجمعة، وباجماع الأصوات، على قرارات الرئيس المشترك للحزب (بافل جلال طالباني) والخاصة بابعاد كل من ( لاهور جنكي برهان، زينو محمد، شادمان ملا حسن، آلا تحسين حبيب) من الحزب، وتجميد (آراس جنكي برهان) لمدة 6 أشهر.

وذكر المكتب السياسي في بيان ان “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وافق اليوم وباجماع أعضائه على كل التوصيات التي تقدم بها بافيل طالباني بإبعاد الأسماء المومأ إليها أعلاه”.

واشار البيان الى انه “تمت المصادقة على القرارات بعد انتهاء مدة تقديم الطعون واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية، واتخذت القرارات الحكم النهائي وفق المنهاج الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني”.

وكان الرئيس المشترك المبعد للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، قد أعلن، يوم الخميس، رفضه لجميع القرارات بحقه هو ورفاقه التي اصدرها نظيره في الحزب بافل طالباني، مؤكدا على انه يستعيد جميع صلاحياته التي كان قد تنازل عنها لصالح طالباني