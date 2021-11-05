اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات تصدر بيانا حول المجزرة الدامية التي وقعت قرب المنطقة الخضراء

اصدرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات بيانا حول المجزرة الدامية التي اقترفتها قوات مكافحة الشغب التابعة لمصطفى عبد اللطيف مشتت والتي راح ضحيتها ثلة مؤمنة من المتظاهرين السلميين الذين اعترضوا على سرقة اصواتهم في الانتخابات

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا)

صدق الله العلي العظيم

إن ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشر، قد لاقى رفضا شعبيا بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات اليوم التي خرجت في تسع محافظات من البلاد، غير أن المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد.

إننا نحمل الكاظمي ومن خلفه عبد الوهاب الساعدي وحامد الزهيري المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى جراء تعاملهم الوحشي مع أبناء شعبنا الأبي المطالبين بإعادة الحق لأهله.

إن شعبنا العزيز لن يخضع أبدا لمؤامرة التزوير، ولن تردعه أدوات الإجرام، ويمتلك من الإرادة والعزم ما يضمن استمرار مطالبته الحقة وبكل الوسائل المتاحة لاسترجاع ما تم سرقته من أصواتهم، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، ويلهم أهليهم ومحبيهم الصبر السلوان، وأن يعجل بشفاء جرحانا، إنه نعم المولى ونعم النصير.

اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات

الجمعة الموافق ٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ م

الجمعة ٢٩ ربيع الاول ١٤٤٣ هـ