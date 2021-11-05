مجزرة جديدة ترتكبها حكومة ابن مشتت العميلة شهيدان واكثر من 140 جريح سقطوا جراء اعتداءات مكافحة الشغب عليهم

جريمة ومجزرة جديدة ترتكبها حكومة مصطفى عبد اللطيف مشتت راح ضحيتها ثلة مؤمنة رفضت نتائج الانتخابات وطالبت باعادة العد والفرز اليدوي

حيث قامت قوة من مكافحة الشغب باعتداء على هؤلاء المتظاهرين السلميين من خلال اطلاق الرصاص الحي عليهم ومن ثم ضربهم مما ادى الى استشهاد اثنين منهم واصابة اكثر من 140 متظاهر اصابات بعضهم خطيرة فضلا عن حرق خيامهم والتطاول عليهم بالفاظ نابية

وقال شهود عيان ان سيارات الاسعاف لم تصل لنقل الجرحى والشهداء حيث منعتهم قوات مكافحة الشغب من نقلهم الى المستشفيات وهو اجراء لم يقم به الا قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين