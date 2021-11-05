التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تقطع طرق المحافظات مع بغداد احتجاجا على التسويف

افاد مصدر محلي، الجمعة، بقيام المتظاهرين السلميين الرافضين لنتائج الانتخابات بقطع بعض الطرق المؤدية الى بغداد بينا الكوت بغداد والموصل وكركوك بغداد احتجاجا على تسويف الانتخابات.

وقال المصدر ان “المتظاهرين السلميين الرافضين لنتائج الانتخابات قاموا بقطع طريق موصل اربيل من جهة برطلة على “.

واضاف ان “المتظاهرين قطعوا ايضا الطريق العام في محافظة كركوك ويحملون لافتات رافضة لنتائج الانتخابات فضلا عن إغلاق مداخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة جسر الجمهورية”.

واشار الى ان ” المئات من المتظاهرين تجمعوا قرب سيطرة اللج (طريق بغداد كوت ) في الجنوب الشرقي من العاصمة وقد تم اغلاقها احتجاجا على تسويف الانتخابات”