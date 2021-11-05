دون إشعار مسبق انهاء خدمات 117 موظفا في وزارة الكهرباء

امام مبنى دائرتهم يتظاهر عدد من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، بعد انهاء خدماتهم بحجة انقطاعهم عن الخدمة, فيما يؤكد الموظفون أن هناك ما يثبت استمرارهم في العمل، مطالبين بوضع حل عاجل لمشكلتهم.

لأسباب غير معلومة ومن دون سابق إنذار, تقدم احدى الدوائر التابعة ل‍وزارة الكهرباء على انهاء خدمات ما يقدر بمئة وسبعة عشر موظفا بصفة عقد, ما دفعهم للتظاهر أمام مبنى الدائرة.. تحدث بعضهم عن الموضوع واشاروا الى ان اسباب انهاء عملهم غير منطقية.

ولا يرى أخرون ضرراً في اعادة النظر بمصير هؤلاء الموظفين لاعادتهم الى اعمالهم في محطة جنوب بغداد الغازية, مطالبين المسؤولين بالوزارة الى التحرك لوضع حل جاد لمشكلتهم خاصة ان الامر يرتبط بمصدر معيشتهم لضعف الحالة المادية لاغلبهم.

ويؤكد المتظاهرون من موظفي العقود عزمهم مواصلة السعي لاستعادة حقهم المتمثل في العودة للعمل, إذ يجدون انه من الاجحاف انهاء عقودهم بعد قرابة العامين من الخدمة في دائرتهم .