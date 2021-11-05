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جهد استخباري يطيح بقاتل مهندس بوزارة الكهرباء في بغداد


اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال قاتل مهندس بوزارة الكهرباء في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان  أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بقتل (مهندس) يعمل في وزارة الكهرباء ".

وأضافت، أن "عملية القبض جاءت بناءً على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري بين قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تمكنت قوة من الفوج الأول في اللواء الثاني شرطة اتحادية من القاء القبض على المتهم بعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة التي أظهرت القاتل وهو يستقل عجلة مدنية، اذ تم مداهمة داره والقبض عليه وضبط بحوزته سلاح الجريمة شرقي العاصمة".

واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزائه وفق القانون".

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