شرطة ميسان تطيح بتاجر مخدرات بالجرم المشهود

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، اعتقال أحد تجار المخدرات بالجرم المشهود.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية، بالاشتراك مع مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والأمن الوطني والاستخبارات، تمكنت من ضبط كمية تقدر بـــ (2كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع مسدس نوع كلوك ومخازن من نفس السلاح عثر على المواد أثناء التفتيش الدقيق للعجلات المارة عبر السيطرة، بالإضافة الى اعتقال حائزها وحجز العجلة التي كان يستقلها" .

وأشار البيان إلى "إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" .