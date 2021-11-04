الاستخبارات تشتبك مع عصابة "رومية" وتطيح بأحد زعمائها في ديالى

شرعت وكالة الاستخبارات في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بتنفيذ عملية لضرب إحدى زمر عصابات الجريمة المنظمة والمتورطة بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "الزمرة هي عصابة المجرم المدعو ( احمد رومية ) حيث تم مداهمة اماكن تواجدهم والاشتباك مع هذه العصابة وتمكنت القوة من اصابة المجرم المتهم ( مجيد رومية ) شقيق المتهم الهارب وضبط الاسلحة التي لديه، مبينة ان المتهمين هما من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب".

وتابع البيان، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية سيكون لها عمليات تسر قلوب العراقيين في محافظة ديالى وغيرها من المناطق لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن من الذين يعتقدون واهمين ان قبضة القانون والعدالة لن تطالهم، ولن يهدأ رجال وكالة الاستخبارات حتى تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع هذا الوطن".