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الشيخ قيس الخزعلي: لدينا ثلاثة مسارات إزاء الانتخابات وموقفنا السياسي قوي


اكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، ان الانتخابات مطعون بنتائجها ومرفوضة من الطيف السياسي الأكبر.

وقال الخزعلي في تصريح متلفر ان الانتخابات مرفوضة من قبل المشاركين فيها والتمثيل السياسي لهم ، مشيرا الى ان رفض نتائج الانتخابات مبني على قرائن وأدلة.

وبين الخزعلي: لدينا ثلاثة مسارات إزاء الانتخابات وموقفنا السياسي قوي ، كما ان لدينا من الأدلة ما يكفي على ان موقفنا السياسي اقوى وأكثر رصانة.

واشار الى ان مسار الاحتجاجات مستمر حتى إعادة الحق إلى نصابه وهذا صعب جدا مؤكدا ان تزوير الانتخابات الأخيرة ليس معقولا وغير مقبول.

واوضح الخزعلي: ان الفتح فقد قرابة 48 مقعدا بسبب التزوير وهناك أدلة حقيقية على التلاعب بنتائج الانتخابات وإثباتها مرهون بالعد والفرز اليدوي الشامل.

واكد : لدينا خيارات عديدة في حال لم تتغير نتائج الانتخابات من دون ان يكشف عن طبيعة هذه الخيارات.

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الشيخ قيس الخزعلي: لدينا ثلاثة مسارات إزاء الانتخابات وموقفنا السياسي قوي
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