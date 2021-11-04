الأخبار

المفوضية تحدد موعد إحالة نتائج الطعون للهيئة القضائية


حددت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، موعد إحالة نتائج الطعون وعملية العد والفرز للهيئة القضائية وأوضحت خطواتها المقبلة بعد حسم هذا الملف.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح صحفي إن “المفوضية استمرت اليوم بالنظر بملاحق الطعون التي أتت بموجب قرار مجلس المفوضين وسمحت لمن لديهم أدلة بتقديمها لدعم طعونهم وتم النظر بثلاث محافظات وجاءت مطابقة تماماً للنتائج الإلكترونية”.

وأضاف، أن “العدد الإجمالي لملاحق الطعون بلغ 88 وبواقع 915 محطة وبعد إكمال الفرز سيرسل مجلس المفوضين توصية للهيئة القضائية بالمفوضية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بعد البت بالموضوع بالمصادقة أو النقض”.

وتابع أن “بعض المشتكين أكدوا أنهم يمتلكون أدلة تدعم طعونهم المقدمة سابقاً وبالتالي ارتأى مجلس المفوضين بالتوصية بعدها وفرزها بعد استقباله لملاحق الطعون”.

وشدد على أن “موضوع العد والفرز الشامل غير قانوني لأنه لم يرد بقانون الانتخابات الذي تعمل المفوضية بموجبه”.

وبخصوص الخطوات المقبلة بعد إنهاء عملية العد والفرز أوضح سلمان، أنه “وبعد انتهاء الفرز سيبدأ مجلس المفوضين بإحالة نتائج العد والطعون والتوصيات الى الهيئة القضائية للانتخابات وأعتقد أن الموضوع سيتم بداية الأسبوع المقبل”.

وأكد أن “المفوضية ليست جزءاً من القرار السياسي وهي تعمل وفق جدول زمني لإنهاء ملف الطعون وبعد أن تنجز اجراءاتها اللاحقة سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات تشرين”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات تشتبك مع عصابة "رومية" وتطيح بأحد زعمائها في ديالى
الشيخ قيس الخزعلي: لدينا ثلاثة مسارات إزاء الانتخابات وموقفنا السياسي قوي
المفوضية تحدد موعد إحالة نتائج الطعون للهيئة القضائية
البياتي: الأمور تسير باتجاه الطعن الثاني بالنتائج وخاتمة الأمور ستكون توافقية
نائب سابق: المحكمة الاتحادية ستتأخر بالمصادقة على نتائج الانتخابات
وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان مع وزير الخارجية الايراني العلاقات الثنائية
حقوق: الثقة مفقودة بالمفوضية والعد اليدوي الكلي بلا شرعية
صحة ميسان تعلن خروج اخر مصاب بالتسمم الغذائي من المستشفى
تصعيد ومقاطعة.. “جمعة الفرصة الأخيرة” تفتح السيناريوهات على كافة الاحتمالات
الاتحادية تضبط كمية من الاسلحة غير المرخصة في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
فيسبوك