البياتي: الأمور تسير باتجاه الطعن الثاني بالنتائج وخاتمة الأمور ستكون توافقية

كشف القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، الخميس، بان” قوى الإطار التنسيقي والمعترضين على النتائج سيذهبون باتجاه الطعن الثاني في النتائج”.

وقال البياتي، في تصريح صحفي أن” الخاتمة لهذه الطعون والإجراءات المختلفة وحسب قراءتي سيكون توافقيا وتسير الأمور باتجاه التوافق الشيعي السني الكردي لتشكيل الحكومة الجديدة”.

ولفت إلى إن” القوى الأعلى مقاعد المتمثلة في الكتلة الصدرية لا تستطيع تشكيل حكومة بعيدا عن إطار القوى التنسيقية كون اغلب الكتل السنية والكردية رمت الكرة في مرمى الشيعة”.

وأشار إلى أن” الكرد والسنة أعلنوا موقفهم بالتوافق والتحالف مع القوى الشيعية الأكبر وهم بانتظار التفاهمات بين قوى التنسيق الوطني المتمثل بالكتل الشيعية جميعها”.