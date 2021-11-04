نائب سابق: المحكمة الاتحادية ستتأخر بالمصادقة على نتائج الانتخابات

رجح النائب السابق جاسم البخاتي، الخميس، تأخر المحكمة الاتحادية العليا في المصادقة على نتائج الانتخابات لاعتبارات سياسية.

وقال البخاتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “اعتراضات الكتل السياسية على النتائج الأولية واستمرار التظاهرات والاعتصامات لمخرجات النتائج سوف لن يتم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية بوقت قصير”.

وأضاف ان “المحكمة الاتحادية ستتأخر كثيرا في مصادقتها على نتائج الانتخابات وذلك بسبب اعتبارات سياسية” , موضحا ان ” المحكمة ستنظر بدقة بطلب القوى السياسية المسروقة أصواتهم المقدم من قبل تنسيقية الاطار السياسي” .

وتواصل الأطراف السياسية مباحثاتها للخروج من الازمة الراهنة المتعلقة بنتائج الانتخابات الا انها وفي الوقت ذاته قد رسمت جزء من خارطتها للفترة المقبلة، حيث اكدت بعض الأطراف رفضها لتواجد الكاظمي في سدة الحكم للحكومة المقبلة.