وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان مع وزير الخارجية الايراني العلاقات الثنائية

بحث وزيرا الخارجية العراقي والسوري مع وزير الخارجية الايراني بإيجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال اتصالات منفصلة، مع وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بإيجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
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