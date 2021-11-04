الأخبار

الـنزاهـة توضـح تفاصـيل الـقبض على مسؤولين في بلديتي ذي قار والشطرة


أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل تنفيذ أوامر القبض لعددٍ من المسؤولين وأعضاء اللجان في بلديَّـتي ذي قار والشطرة، مُوضحةً أنَّها جاءت على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة والمُغالاة في شراء مظلات جلوس (أكواخ).

دائرة التحقـيقات في الهـيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّـة، أفادت في بيان لها بقيام الفريق الميدانيِّ لمكتب تحقيق ذي قار من ضبط أوليَّات شراء مظلات جلوس (أكواخ) من قبل بلديَّة الشطرة؛ لوجود مُغالاةٍ في الأسعار، مُشيرةً إلى صدور أوامر قبضٍ بحق "الآمرين بالصرف" مُدير بلديَّات ذي قار ومُدير بلديَّة الشطرة، إضافة إلى أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّم.

وتابعت الدائرة أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى شراء (32) مظلة جلوسٍ بسعر (7,500,000) مليون دينارٍ للمظلة الواحدة، وبلغ مجموع المبلغ المصروف (247,500,000) مليون دينار، مُنبِّهةً إلى رصدها مخالفاتٍ عدَّة شابت عمليَّة الشراء، تمثلت بعدم عرض الأسعارعلى لجنة الاعتدال، وعدم مفاتحة الأسواق المركزيَّة؛ لبيان إمكانيَّـة التجهيز، إضافة إلى أنَّ عمليَّة الشراء تمَّت وفق "التنفيذ أمانة" دون وجود عقدٍ.

وأضافت إنَّ تلك المُخالفات شملت أيضاً تقديم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن أنَّ التسلُّم والتدقيق والتحاسب الضريبيِّ ومعاملة الصرف وموافقات الصرف ومُستنداته تمَّت جميعها في يومٍ واحدٍ.

ونوَّهت بإصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أوامر قبضٍ بحق "الآمرين بالصرف" مُدير بلديَّات ذي قار ومُدير بلديَّة الشطرة، إضافة إلى أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم بإشراف جهات إنفاذ القانون، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة القضيَّـة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الـنزاهـة توضـح تفاصـيل الـقبض على مسؤولين في بلديتي ذي قار والشطرة
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
المفوضية تعلن الانتهاء من عد وفرز محطات محافظة البصرة
العثور على 11 وكراً تابعاً لداعش وتدميرها بالكامل في ديالى
عضو تحالف الفتح فارس البديري يحذر من مخطط لابعاد القوى الوطنية عن العملية السياسية
اعتقال تاجر مخدرات في بغداد
قتيبة الجبوري يطالب رئيس الجمهورية بإيقاف عمل المفوضية
تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الأمن الوطني
العثور على جثة شخص قتله ابن عمه واحرق جثتة في البصرة..
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك