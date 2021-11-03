المفوضية تعلن الانتهاء من عد وفرز محطات محافظة البصرة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة البصرة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وقالت المفوضية في بيان انها "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

واضافت انه "في السياق نفسه سيشهد يوم غد الخميس، النظر في الأدلة التي قُدمت ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات "ديالى وبابل وكربلاء والنجف" لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".