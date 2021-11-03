العثور على 11 وكراً تابعاً لداعش وتدميرها بالكامل في ديالى

أعلن معاون قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي مزهر ملا بريسم، نتائج العملية الأمنية التي انطلقت اليوم في سلاسل جبال حمرين، مؤكدا تأمين المنطقة بشكل كامل.

وقال بريسم، في بيان إن “ألوية الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية أمنيّة واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم / قضاء الخالص في ديالى”.

وأضاف، أن “العملية شهدت مشاركة الألوية: الأول – 4- 23 – 24 – 110- ولواء نداء ديالى وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وكذلك بمشاركة معاونيات الهيئة (الاستخبارات والدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي”.

وأوضح بريسم، أن “العملية اسفرت عن العثور على 11 مضافة تابعة لفلول داعش الإرهابي وتدميرها بالكامل، فضلا عن ضبط وتفجير عدد من العبوات الناسفة تحت السيطرة”، مؤكدا أنه “تم تأمين المنطقة بشكل كامل وابعاد أي خطر إرهابي عنها”.