الأخبار

العثور على 11 وكراً تابعاً لداعش وتدميرها بالكامل في ديالى


أعلن معاون قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي مزهر ملا بريسم، نتائج العملية الأمنية التي انطلقت اليوم في سلاسل جبال حمرين، مؤكدا تأمين المنطقة بشكل كامل.

وقال بريسم، في بيان إن “ألوية الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية أمنيّة واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم / قضاء الخالص في ديالى”.

وأضاف، أن “العملية شهدت مشاركة الألوية: الأول – 4- 23 – 24 – 110- ولواء نداء ديالى وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وكذلك بمشاركة معاونيات الهيئة (الاستخبارات والدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي”.

وأوضح بريسم، أن “العملية اسفرت عن العثور على 11 مضافة تابعة لفلول داعش الإرهابي وتدميرها بالكامل، فضلا عن ضبط وتفجير عدد من العبوات الناسفة تحت السيطرة”، مؤكدا أنه “تم تأمين المنطقة بشكل كامل وابعاد أي خطر إرهابي عنها”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على 11 وكراً تابعاً لداعش وتدميرها بالكامل في ديالى
عضو تحالف الفتح فارس البديري يحذر من مخطط لابعاد القوى الوطنية عن العملية السياسية
اعتقال تاجر مخدرات في بغداد
قتيبة الجبوري يطالب رئيس الجمهورية بإيقاف عمل المفوضية
تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الأمن الوطني
العثور على جثة شخص قتله ابن عمه واحرق جثتة في البصرة..
محمود الربيعي : الكاظمي استغل منصبه لاحتلال مناصب مهمة في الدولة
الاستخبارات تدعو المواطنين للابلاغ عن عصابات الارهاب والجريمة المنظمة
صحة ميسان تعلن ارتفاع حالات التسمم الغذائي الى 568 حالة
تزايد التوتر في صفوف الاتحاد الكردستاني بعد تمسك لاهور بمنصبه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك