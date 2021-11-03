عضو تحالف الفتح فارس البديري يحذر من مخطط لابعاد القوى الوطنية عن العملية السياسية

حذر عضو تحالف الفتح فارس البديري، من وجود مخطط لابعاد القوى الوطنية عن العملية السياسية، موضحا ان إخفاء الأصوات التي حصل عليها المرشحين يثبت وجود هكذا مخطط وبعد سرقة لحقوقهم.

وقال البديري لـ /المعلومة/، ان “مجلس القضاء يجب ان يقول كلمته ويتدخل بشكل مباشر لحسم ملف الانتخابات، حيث هناك مخطط لابعاد القوى الوطنية عن المشاركة بالعملية السياسية”.

وأضاف ان “ماحدث من تغيير وتغييب للكثير من أصوات الناخبين سيؤدي الى مايحمد عقباه، حيث تتحمل مفوضية الانتخابات نتائج ماحصل وما سيحصل بسبب تخبطها بإعلان نتائج الاقتراع”.

وبين ان “إخفاء الأصوات التي حصل عليها المرشحين يعد سرقة واضحة لحقوقهم، ويؤكد وجود مؤامرة لابعاد بعض الكتل من العملية السياسية وبالتالي تهميشها”.