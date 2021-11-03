العثور على جثة شخص قتله ابن عمه واحرق جثتة في البصرة..

القت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، القبض على شخص قام بقتل ابن عمه واحراق جثته واخفاها في منطقة العباسية بمحافظة البصرة.

وقال موقع البصرة اليوم في تغريدة على "تويتر" انه "تم العثور على جثة المواطن المفقود محمد قاسم الرزق في بيت ابن عمه في العباسية "شارع سيد حامد" بعد مداهمته من قبل القوات الامنية".

واضاف انه "تم العثور على المجني عليه مقتولا و محروقا واعترف الجاني بقتل المجني عليه وحرق جثته دون ذكر الدوافع التي دفعته لارتكاب الجريمة".