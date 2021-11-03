محمود الربيعي : الكاظمي استغل منصبه لاحتلال مناصب مهمة في الدولة

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بـ”استغلال” منصبه والدفع بأشخاص مقربة منه لاحتلال مناصب مهمة في الدولة العراقية.

وقال الربيعي في تصريح صحفي إن “الكاظمي استغل منصبه الوظفي لاحتلال مناصب مهمة في الدولة العراقية”، مبينا أن “جميع المحيطين برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شغلوا مناصب مهمة في الدولة العراقية”.

وأضاف، أن “هناك استغلال للمنصب الوظيفي من قبل الكاظمي و الدفع بجماعات مقربة منه”، لافتا إلى أن “ما يقوم به رئيس الوزراء مؤخرا يتعارض مع القانون والدستور”.

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية السابقة بهار محمود، أكدت في تصريح سابق، ان الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين الدرجات الخاصة مخالفة قانونية واضحة وصريحة .