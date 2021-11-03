تزايد التوتر في صفوف الاتحاد الكردستاني بعد تمسك لاهور بمنصبه

ازداد التوتر في صفوف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، على خلفية القرارات الأخيرة التيق اتخذها المكتب السياسي للحزب.

وقال مصدر مطلع إنه “على خلفية قرار المكتب السياسي بإبعاد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي، فأن الأخير سيقرر الاستمرار بمنصبه لحين اجتماع المجلس القيادي الذي صوت على إبعاده”.

وأضاف المصدر، أن “لاهور يرى بأنه منتخب من أعضاء الحزب ولايحق للمكتب السياسي اتخاذ مثل هكذا قرار لمخالفته للنظام الداخلي”.

وقرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إبعاد لاهور شيخ جنكي ومجموعة من الشخصيات من الاتحاد الوطني أبرزها النائبة السابقة عن الحزب آلا طالباني