روسيا تعتزم اصدار موقف رافض لبيان مجلس الأمن المؤيد للانتخابات

كشف مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق باسم عبد الزمان، الاربعاء، عن تفاصيل لقاء الامين العام للحركة الشيخ قيس الخزعلي مع السفير الروسي في بغداد، مبينا ان السفير ابلغ الخزعلي اعتراض بلاده على بيان مجلس الامن الدولي بشان تأييد الانتخابات.

وقال عبد زمان في تصريح متلفز ان “السفير الروسي أوضح للشيخ الخزعلي ملابسات بيان مجلس الامن وان الروس ابلغونا رفضهم لموقف مجلس الامن حول الانتخابات العراقية وسيصدرون بيانا خلال يومين”.

واضاف ان “بيان مجلس الأمن استند الى تقارير اولية لبلاسخارت وننتظر النتائج النهائية لإيضاح موقف رفض الانتخابات”.

واشار عبد الزمان الى ان “مبعوث العراق في الامم المتحدة ضغط على المراقبين الروس للانتخابات لسحب اعتراضهم على عملية الاقتراع وخروقاتها”.