العصائب: الاطار التنسيقي متفق على عدم التجديد للكاظمي بولاية ثانية

اكدت حركة عصائب اهل الحق، الاربعاء، ان الاطار التنسيقي الشيعي متفق تماما على عدم التجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لولاية ثانية في رئاسة مجلس الوزراء.

وقال مسؤول المكتب السياسي للحركة سالم العبادي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “اتفاقا واضحا ونهائيا لدى القوى الشيعية انه لا عودة لشخص مصطفى الكاظمي في المرحلة القادمة كرئيس وزراء لولاية ثانية”.

وأشار العبادي الى ان “الشغل الشاغل لدى الاطار التنسيقي في الوقت الراهن هو كيفية استرجاع الاصوات التي سرقت من كتل القوى الشيعية”، مؤكدا “البحث على بديل كفوء للمرحلة القادمة”.

وكان المحلل السياسي حسين الكناني أكد في وقت سابق، ان حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي معدومة لسببين, مشيرا الى ان هناك رسالة غير معلنة للمرجعية تؤكد عدم منح منصب رئيس الوزراء لشخصية لم يسبق لها شغلت المنصب سابقا.