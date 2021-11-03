الفتح: لن نقبل بالاستهتار السياسي في اختيار رئيس الوزراء المقبل

أعلن تحالف الفتح، الأربعاء، رفضه المطلق “للمهاترات السياسية والاستهتار” فيما يخص اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل.

وقال عضو التحالف، حامد الموسوي، في تصريح صحفي، انه” ليس بالإمكان السماح للاطراف التي تسعى إلى اختيار رئيس وزراء جديد بالاستهتار وتقديم التنازلات على حساب قوى البيت الشيعي الاخرى”.

واضاف، إننا” ندعو إلى تحكيم المنطق السياسي وفرض العدالة بتقسيم المهام والالتزامات بين الكتل وان لا ينفرد بعض الإطراف في تقديم التنازلات على حساب البقية”.

وأشار إلى أن” منطق الانفراد ليس حكيما ويربك البيت الشيعي وسيجعل شخصية رئيس الوزراء ضعيفة إمام رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية وهذا لا يمكن أن يكون في ظل دولة الإصلاح المنشودة”.