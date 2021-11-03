اعتقال امرأة خططت لبيع "كلية" ابنتها مقابل 10 ملايين دينار في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على امرأة بتهمة تجارة الأعضاء البشرية بعد بيع كلية ابنتها بمبلغ 10 ملايين دينار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان إن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المحمودية نفذت امر قبض بحق امرأة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد ان قامت بالاتفاق وبيع (كلية) ابنتها إلى شخص مجهول في احدى المحافظات الشمالية بمبلغ (10 ملايين دينار عراقي)".

وأضاف البيان أن "هذه العملية جاءت بعد توفر معلومات من المصادر السرية عن الحالة وتدقيق المعلومات واخذ الموافقات الاصولية وتعقب المتهمة حتى إلقاء القبض عليها، وتم تدوين اقوال المتهمة وصدقت قضائيا بالأعتراف وفق احكام المادة 17 من قانون تجارة الأعضاء البشرية".

وعلى صعيد منفصل، "نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وضبط عجلات مطلوبة ضمن جانبي الكرخ والرصافة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم اصوليا".