النائب السابق مختار الموسوي : التصريحات الأخيرة لوزارة الخارجية الأمريكية تؤكد رغبة واشنطن بإبقاء قواتها

أكد النائب السابق مختار الموسوي، الأربعاء، أنه لا توجد نية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وقال الموسوي ل / المعلومة /، إن “التصريحات الأخيرة لوزارة الخارجية الأمريكية تؤكد رغبة واشنطن بإبقاء قواتها”.

وأضاف أن “تزايد مخاطر داعش الإرهابي، هي حجة كون القوات الأمنية والحشد الشعبي لديه القدرة بالحفاظ على أمن واستقرار البلد، وهذه حجة لإبقاء تلك القوات”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت عدم نيتها إنهاء التواجد العسكري بمنطقة الشرق الأوسط.