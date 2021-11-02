عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين : الأمم المتحدة تجامل هذه الأحزاب

اتهم عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين، الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة في العراق بمجاملة أحزاب دون غيرها.

وقال أمين ل /المعلومة/ إن “بعثة الأمم المتحدة تجامل أحزاب السلطة في إقليم كردستان وهي جهة غير منصفة بالتعامل مع جميع الكتل والأحزاب السياسية”.

وأضاف أن “المنظمات الدولية لم تقم بعملها المهني في الانتخابات الأخيرة ولم تشخص الأخطاء والفوضى التي رافقت عملية التصويت واحتساب النتائج”.

وتتهم أحزاب وشخصيات سياسية ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارات بعدم الحياد والانحيار لأطراف معينة.