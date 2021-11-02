برلماني كردي يحذر من تزايد الفساد في منافذ كردستان

حذر عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الثلاثاء، من زيادة حالات الفساد بعد نشر قوات أمنية في منافذ الإقليم.

وقال أنور ل / المعلومة/، إن “الفساد تزايد بشكل كبير بعد نشر قوات أمنية، ولم تستطيع تلك القوات السيطرة على التهريب”.

وأضاف أن “نشر قوات أمنية من الآسايش في منافذ الإقليم كان هدفه إعلامي ودعائي فقط، ولاتوجد نية للسيطرة على ملفات الفساد”.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قد وجه بنشر قوات من الآسايش في منافذ الإقليم للسيطرة على التهريب