تكليف “مزهر الشمري” معاوناً لقائد محور ديالى للحشد الشعبي

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، تكليف العميد الركن مزهر الشمري بمنصب معاون لقائد محور الحشد الشعبي في المحافظة.

وقال التميمي ان “اوامر رسمية صدرت بتكليف العميد الركن مزهر الشمري بمنصب معاون قائد محور ديالى في الحشد الشعبي، لافتا الى ان الشمري من القيادات البارزة في الحشد وشارك في العديد من المعارك”.

واضاف ان “تغيرات الحشد الشعبي تأتي في اطار تعزيز قدراته في كل قواطع المسؤولية الامنية”.

وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في محور ديالى ضمن 13 قاطع كبير ومترامي ابرزها حمرين”