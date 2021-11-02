القبض على 4 متهمين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بارتكاب الدكة العشائرية مع ضبط أسلحتهم في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان إن "قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين بالدكة العشائرية في (مدينة الصدر) مع أسلحتهم".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء (6) الفرقة الثانية شرطة اتحادية من ضبط أسلحة واعتدة مختلفة خلال عملية بحث وتفتيش في منطقة (الملحانية) ضمن قاطع المسؤولية، بحسب البيان".

وأكد البيان، "إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

وأكدت قيادة عمليات بغداد " اتخاذ الإجراءات الحازمة مع هكذا حالات والتعامل معها وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".