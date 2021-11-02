حميد الشطري يباشر مهامه رئيساً لجهاز الأمن الوطني

باشر حميد الشطري، اليوم الثلاثاء، مهامه رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي خلفا لعبد الغني الاسدي.

وقال مصدر أمني ان "حميد الشطري باشر مهامه رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي خلفا لعبد الغني الاسدي".

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة القرار الصادر من مكتب رئيس الوزراء، القاضي بإنهاء تكليف عبد الغني الأسدي، من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتكليف حميد رشيد فليح لإدارة المنصب.

وذكرت وثائق صادرة عن المكتب أنه "يتم تكليف حميد رشيد فليح لإدارة جهاز الأمن الوطني، وإنهاء تكليف عبد الغني الأسدي بالمنصب".

وافاد مصدر مطلع، بأن استبدال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي لا علاقة له باعتقال المتهم صباح الكناني قبل أيام في بغداد.

وقال المصدر، إنه "لا توجد علاقة بين استبدال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وتعيين حميد الشطري بدلاً عنه بقضية اعتقال الجهاز ل ‍‍صباح الكناني في بغداد".