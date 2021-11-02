وزير الداخلية: ديالى عصية على الإرهاب والطائفية.. حريصون على استقرارها

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن ديالى ستبقى عصية على الإرهاب والطائفية، فيما شدد على حرص القوات الأمنية على استقرار المحافظة.

وقال الغانمي في بيان إنه "طالما اخذت ديالى جزء كبير من التخطيط الاستراتيجي والأمني في عمل وزارة الداخلية وكنا وسنبقى حريصون على استقرار المحافظة وأمنها المجتمعي ودعمها لوجستيا بكل ما تحتاجه من أدوات تعزيز السلم الأهلي فيها".

وأضاف، "حقق ابطالنا نصرهم بمختلف تشكيلاتهم وسجلنا انتصارات على الإرهاب في ديالى وكافحت دوائرنا الاختصاصية كل الجرائم الدخيلة والواردة عبر الحدود ومصداق ذلك الاستقرار الملحوظ في ديالى خلال السنين الأخيرة".

وأتم الغانمي "ديالى عصية على الإرهاب والطائفية".