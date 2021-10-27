مصدر رفيع في الحشد الشعبي : الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم في ديالى ليس من ضمن قاطع عمليات الحشد الشعبي

نفى مصدر في الحشد الشعبي الانباء التي نشرتها المواقع الحاقدة ان يكون الهجوم الارهابي الذي وقع في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى ضمن مسؤولية الحشد الشعبي

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان المنطقة التي وقع فيها الهجوم الارهابي هي بالاساس ضمن قاطع عمليات ديالى للجيش العراقي

مؤكدا ان المنطقة تقع تحت سيطرة الفرقة الأولى للجيش العراقي ولا صحة لوجود مقاتلين للحشد وكل ما يذكر عن ذلك هو مزايدات سياسية من شخصيات تكره الحشد