عشائر التركمان تعتبر نتائج الانتخابات اقصاء للقوى المناهضة للتطبيع والوجود الأمريكي

اعتبرت شخصيات تمثل عشائر تركمانية في ديالى، الاثنين، أن نتائج الانتخابات تستهدف القوى الرافضة للتطبيع والوجود الامريكي.

وقال جمال اوغلو (شخصية تركمانية رفيعة) في حديث لـ /المعلومة/، إن “نتائج الانتخابات النيابية مؤامرة أخرى تستهدف قوى وطنية عراقية”، مؤكدا أن “التدخل الأجنبي في تغيير معطيات النتائج امر لا يختلف عليه اثنان وهذا ما يفسر تدخل بلاسخارت والبيانات الاممية المتضامنة مع النتائج قبل حسمها”.

واضاف، أن “القوى الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتطالب بإخراج القوات الامريكية استهدفت بشكل واضح في الانتخابات”.

وكانت اغلب القوى السياسية رفضت نتائج الانتخابات النيابية وقدمت طعون وشكاوي حيالها”.