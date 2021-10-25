الصراع الكردي يشتد على رئاسة الجمهورية ومنصب محافظ كركوك يدخل بالمساومة

كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني من نظيره الاتحاد الوطني بأن يكون منصب محافظ كركوك لصالحه، مقابل تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر إن “الحزب الديمقراطي وافق على تولي مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية بشرط أن يتم التوافق على شغل مرشح من الديمقراطي منصب محافظ كركوك خلال الدورة المقبلة”.

وأضاف المصدر، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني رفض هذا الطلب في الوقت الحالي، كونه يعتقد بأنه سيعزز من نفوذ الحزب الديمقراطي في كركوك”.

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية ويصر على تولي أحد مرشحيه للمنصب.